Ontsnapte tbs’er al twintig jaar behandeld

Patrick B. nam woensdag de benen uit de Pompekliniek, het forensisch psychiatrisch centrum in Nijmegen. Ⓒ Aerovista luchtfotografie

Nijmegen - De tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen die woensdagavond de benen nam tijdens onbegeleid verlof, is Patrick B. (49). De man werd in de jaren negentig veroordeeld voor een ernstig zedendelict en wordt al ruim twintig jaar behandeld.