’Geen bewijs voor klopjachten in Chemnitz’

Maassen stelt dat de authenticiteit van een internetvideo waarop buitenlanders worden aangevallen niet bewezen is. Volgens hem is het goed mogelijk dat de video is vervalst om de aandacht af te leiden van de moord op een 35-jarige Duitser. Die werd eind augustus neergestoken. De hoofdverdachte is een Iraakse man. De zaak was de aanleiding van een reeks manifestaties van rechtse betogers en linkse tegendemonstranten.

De term klopjacht is onder meer door bonskanselier Angela Merkel gebruikt om de taferelen in de Oost-Duitse stad te omschrijven.