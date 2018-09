Student duurder uit door hogere rente lening

Het plan moet het Rijk 226 miljoen euro opleveren en is bedoeld om het leenstelsel betaalbaar te houden. Vanaf 2020 wordt de rente van studieleningen gekoppeld aan de 10-jaarsrente. Nu is dat nog de 5-jaarsrente. Door het langer vastzetten van rentes, worden deze hoger.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vindt de maatregel onacceptabel en wil die van tafel. Volgens vakbond worden de leningen duizenden euro’s duurder. Bij een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro is het maandbedrag dat oud-studenten momenteel terugbetalen aan rente en aflossing 70 euro. Dat stijgt tot zo’n 82 euro. Volgens de bond „loopt dit op tot duizenden euro’s, terwijl bij het afschaffen van de basisbeurs sociale leenvoorwaarden waren beloofd.”

„Op deze manier verliezen studenten het vertrouwen in de politiek. Zij bouwen meer schulden op door het afschaffen van de basisbeurs en nu ook nog eens door het verhogen van de rente op die schuld”, zegt voorzitter Geertje Hulzebos.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) spreekt van een klap in het gezicht van studenten. „Weer worden studenten onevenredig hard in hun portemonnee getroffen. Het siert de regering niet om de staatskas te spekken met het kostbare geld van een schuldengeneratie”, aldus voorzitter Tom van den Brink. „Het leenstelsel blijkt duurder dan gedacht en de kosten ervan worden op bij de studenten verhaald. Duizenden euro’s meer aan schuld is onacceptabel, en daarom verzetten we ons met volle kracht tegen dit plan”, aldus de ISO-voorzitter.