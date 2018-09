Pleegmoeder: Rowan S. schreeuwde ’geef me mijn kind!’ en griste Hannah weg

Nadat er groot alarm was geslagen, via Amber Alert, werd het toen zes maanden oude meisje diezelfde avond teruggevonden met haar ouders op een vakantiepark in Duitsland.

Rowan S. en Kim de L., beiden 26 jaar, waren enkele maanden daarvoor uit het ouderlijk gezag gezet in verband met vermeende mishandelingen van het kindje. Hannah woonde daarom op een geheim adres. De moeder had wel ouderlijk gezag, maar niet de zorg over haar baby. Vader Rowan heeft nooit ouderlijk gezag gehad.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt het stel officieel van het onttrekken aan het wettelijk gezag. De beschuldigingen van mishandeling worden nog niet vrijdag, maar later behandeld.

Boodschappen

Het koppel is inmiddels gebrouilleerd. S. zit sinds zijn aanhouding vast. Zijn advocaat is Jan-Hein Kuijpers. Hij zou de pleegmoeder van Hannah op de parkeerplaats in Eersel hebben geduwd en met gebalde vuist hebben geslagen - iets wat zijn ex beaamt, maar hij zelf ontkent.

De pleegmoeder was toen boodschappen aan het doen, met de baby in een maxi-cosi. Terwijl ze de supermarkt uitloopt, trekt iemand Hannah met kracht uit haar armen, zo verklaart ze.

’Geef me mijn kind!’

„Geef me mijn kind”, riep Rowan S. volgens de pleegmoeder. Ze smeekt om hulp en schreeuwt ’Bel 112’, maar kan niet voorkomen dat het koppel het kindje meeneemt in de auto. Tegen de moeder zei ze: „Kim, denk na wat je doet, doe die niet. Als je dit doet ga je de bak in en zie je Hannah nooit meer.”

S. functioneert volgens de psycholoog op een zwakbegaafd niveau. Er is sprake van een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken.

Moeder De L. kwam medio juli voorlopig op vrije voeten, met een enkelband, in verband met privéomstandigheden. De vrouw wijst haar ex S. aan als de kwade genius achter de ontvoering. Maar de officier van justitie wees er in inleidende zittingen op dat de moeder actief heeft deelgenomen aan zowel de voorbereiding als de ontvoering. Zo was het stel al drie dagen van tevoren ingecheckt in het Duitse vakantiepark. Zij wordt bijgestaan door advocaat Yehudi Moszkowicz.

’Je gaat ervan uit dat je je partner kan vertrouwen’

De verklaring van Kim komt erop neer dat ze op basis van verhalen van Rowan in de veronderstelling was dat ze in haar recht stond. Dat in het buitenland de papieren in orde gemaakt zouden worden en ze hun kindje dan legaal bij zich zou hebben. Waarom ze dat geloofde? „Je gaat er toch van uit dat je je partner kan vertrouwen.” Haar ex zou naast haar in de auto zogenaamd gesprekken hebben gevoerd met een advocaat, waardoor Kim op het verkeerde been werd gezet. ’Onzin’, stelt Rowan S.

Baby Hannah is ondergebracht bij een pleeggezin en verblijft weer op een geheime locatie. Een man van Slachtofferhulp voert namens de baby het spreekrecht uit. Jeugdbescherming maakt zich zorgen om het kindje. Hannah is weggerukt uit de voor haar meest vertrouwde omgeving en bij de door haar meest vertrouwde personen, zo stelt Jeugdbescherming. Dat heeft waarschijnlijk gevolgen voor haar toekomst. „Een kans op herhaling moet voorkomen worden.”

