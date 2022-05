Premium Het beste van De Telegraaf

Geen celstraf voor man (25) die zeven mensen neerstak in asielzoekerscentrum

Door Rob Stikkelbroeck Kopieer naar clipboard

Ter illustratie: een politieauto bij een AZC Ⓒ ANP

ECHT - De 25-jarige Nigeriaan die vorig jaar zeven mensen neerstak op het asielzoekerscentrum in Echt, hoeft niet de cel in. Wel moet hij verplicht worden behandeld voor zijn psychische problemen in een tbs-kliniek.