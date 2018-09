Familie kroongetuige ’Mocro-maffia’ wil compensatie

Dat betoogde B’s advocaat donderdag Bart Stapert op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de 31-jarige B. en medeverdachte Mohammed R. (37). In juni dreigde B. ook al te stoppen als kroongetuige, om dezelfde redenen. Sindsdien is er volgens Stapert niets verbeterd.

De familie van de eerste kroongetuige binnen de ’Mocro-maffia’ wil ook gecompenseerd worden voor de gevolgen van de deal met Nabil B. Ze zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid vanwege het gevaar op represailles en dat zal ook in de toekomst zo zijn. Het heeft invloed op hun werk. Stapert wil niet zeggen wat die compensatie precies inhoudt.

B.’s broer Reduan werd op 29 maart in zijn bedrijf in Amsterdam doodgeschoten. Zes dagen daarvoor had het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt dat het een deal met Nabil B. had gesloten. Volgens Stapert is die moord in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de de schutter en de opdrachtgever, maar ook de staat treft blaam.

Nabil B. en Mohamed R. worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Hakim Changachi, die in januari 2017 in Utrecht per vergissing werd geliquideerd. De moordenaars hadden het op een ander voorzien. De missie om deze man van het leven te beroven, een paar dagen later, werd door de politie verijdeld. Ook die poging staat bij B. en R. op de aanklacht.

De vermoedelijke opdrachtgevers, Redouan T. en R.'s broer Saïd, worden internationaal gezocht. Volgens Stapert is besproken dat de deal met B. pas naar buiten zou worden gebracht als deze opdrachtgevers zouden zijn aangehouden. Daar was alle aanleiding toe, aldus de raadsman, want justitie wist dat T. geen genade zou kennen met mensen die met de politie praten, noch met hun familie.

De zittingen rond B. zijn omgeven met strenge veiligheidsmaatregelen. De toegangsweg naar de rechtbank op Schiphol wordt bewaakt door marechaussee. B. was niet lijfelijk in de rechtszaal aanwezig, maar woonde de zitting via een videoverbinding bij. Met zijn afgelegde verklaringen en de kroongetuigenovereenkomst springt het OM uiterst omzichtig om, omdat er geen zaken voortijdig mogen uitlekken.

Zwaar bewapende beveiliging

In de zwaarbeveiligde rechtbank bij Schiphol dient vrijdagochtend een nieuwe zitting rond de kroongetuige binnen de ’Mocro-maffia’, Nabil B. In de omgeving van de rechtbank zijn zwaar bewapende eenheden van de Koninklijke Marechaussee aanwezig.

Nog nooit eerder moesten voor zoveel familieleden van een kroongetuige beschermingsmaatregelen genomen worden. De broer van Nabil B. werd een week nadat het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat het beschikt over een kroongetuige in Amsterdam geliquideerd.

B. heeft over een reeks liquidaties in Nederland en het buitenland verklaringen afgelegd. Hij noemt Ridouan Taghi uit Vianen als opdrachtgever. Taghi (40) is de meest gezochte crimineel van Nederland en zit mogelijk in Zuid- of Midden-Amerika of Mexico. Taghi wordt verdacht van het opdracht geven voor meerdere liquidaties. Ook zijn ’adjudant’ Saïd Razzouki word gezocht voor meerdere moorden.

De volgende zitting vindt plaats op 28 november. De rechtbank zal de zaak pas volgend jaar inhoudelijk behandelen.

LIVE – Verslaggever Mick van Wely is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf 9.00 uur).