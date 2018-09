Ontsnapte tbs’er Patrick B. zit weer vast

De Pompekliniek en het Openbaar Ministerie bevestigden donderdag aan deze krant dat de man niet was teruggekeerd na verlof, maar wilden niets zeggen over zijn achtergrond en of het een gevaarlijk persoon betreft. De man wordt al ruim twintig jaar behandeld.

B. werd naar de kliniek in Nijmegen overgeplaatst, omdat hij zich in een andere tbs-kliniek ook al had onttrokken aan verlof. De Pompekliniek wordt door het incident opnieuw in verlegenheid gebracht. Een 50-jarige tbs’er knipte vorig jaar augustus een hek door om vervolgens te ontsnappen. Tijdens zijn ontsnapping pleegde hij twee winkelovervallen.