Jos Brech mag geen contact met buitenwereld

Dat liet zijn advocaat Gerald Roethof weten voor de deur van het politiebureau in Eindhoven waar B. gehoord is. Roethof mag dus ook niet laten weten of B. bereid is te praten of verklaren.

Roethof zag de beperkingen graag opgeheven, hij noemt deze beslissing van de rechter-commissaris „heel vervelend.” De advocaat noemt het „niet in balans”, omdat onder meer politie, justitie en de familie van Verstappen veel over de zaak naar buiten hebben gebracht, maar hij dat niet mag. „Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen.”

De advocaat mag niet vertellen hoe het met B. gaat. „Maar over het algemeen kan ik vertellen dat het niemand in de koude kleren gaat zitten als je behandeld wordt als een terrorist.”

De 55-jarige man uit Simpelveld zit de komende twee weken in voorarrest. Daarna kan de raadkamer van de rechtbank bepalen of het voorarrest nogmaals wordt verlengd, met maximaal negentig dagen. Daarna moet hij voor de rechter verschijnen voor een niet-inhoudelijke zitting.

Kort nadat Roethof vrijdagochtend naar binnen liep, draaide een donkerblauw geblindeerd busje, met hoogstwaarschijnlijk Brech als inzittende, de parkeerplaats op. Het hek stond al open om de Limburger en zijn bewakers zo snel mogelijk naar binnen te laten.

Het verhoor door de rechter-commissaris heeft vrijdag plaats. De rechter-commissaris moet beslissen of het bewijs tegen de man hard genoeg is om hem langer vast te houden. De eerste openbare zitting zal nog enkele maanden op zich laten wachten. Voorgeleidingen vinden altijd achter gesloten deuren plaats.

Na de voorgeleiding wordt Brechs dna afgenomen en starten de verhoren door rechercheurs.