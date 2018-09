Mei Li Vos wil PvdA in Senaat gaan leiden

Ze wil in de Senaat onder meer de modernisering van de sociale zekerheid scherp in de gaten houden. Verder wil Vos zorgen dat de energietransitie ook voor de lagere en middeninkomens haalbaar is.

De PvdA verloor in korte tijd twee fractievoorzitters in de Senaat. In juli gaf André Postema die functie op omdat hij onder vuur lag door misstanden rond de schoolexamens bij VMBO Maastricht. Een half jaar eerder vertrok Marleen Barth als fractievoorzitter nadat zij afwezig was geweest bij een belangrijk debat.

Vos is bestuurder bij het Alternatief voor Vakbond.