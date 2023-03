Eerste officiële storm van 2023 een feit én warmste dag tot zover

Dat meldt Weeronline. De zwaarste windstoot werd maandag gemeten in Lauwersoog en was 107 kilometer per uur. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 20 februari 2022. Vorig jaar telde vijf stormen: Corrie, Dudley en Eunice en nog twee stormen zonder naam. Afgelopen herfst en winter kwam het niet tot een storm; het was voor het eerst sinds 1933 dat het zowel in de winter als herfst niet stormde.

Ⓒ Mizzle Media / Michel van Bergen

Het is officieel een storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-station over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Deze lentestorm krijgt overigens geen naam, omdat de impact op ons land beperkt is.

Het is maandag volgens Weeronline ook gelijk de warmste dag van het jaar tot dusverre: in Volkel steeg het kwik tot nu toe naar 19,0 graden en in De Bilt naar 16,6 graden. De warmste dag van 2023 was tot dusver 1 januari. Toen werd het 16,9 graden in Eindhoven en 15,6 graden op het hoofdstation in De Bilt.

De harde wind maakt het voor sommige mensen erg lastig om nog vooruit te komen. Ⓒ ANP / HH

Man komt om het leven door afgebroken tak in Amsterdam-Noord

Aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam-Noord is maandagmiddag het lichaam van een man gevonden. Volgens de politie is hij om het leven gekomen doordat een tak van een boom was afgebroken en op zijn tent was terechtgekomen. Het slachtoffer kreeg de tak op zijn hoofd.

Het is niet bekend hoe de tak is afgebroken en wanneer dat precies is gebeurd. Mogelijk heeft de harde wind een rol gespeeld, denkt de politie. Een woordvoerder meldt dat het om een noodlottig ongeval gaat. Rond 13.45 uur kwam de melding binnen. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Auto, trein en vliegtuig hebben last van eerste storm van 2023

De eerste storm van 2023 zorgt in verschillende delen van het land voor overlast. Al de hele dag ondervindt het verkeer hinder van „harde windstoten”, meldt Rijkswaterstaat. „We verwachten dat dat de wind ook tijdens de spits een rol gaat spelen.” Zo werd in Den Haag een deel van de Katschiplaan afgesloten vanwege de harde wind.

De Katschiplaan in Den Haag Ⓒ VRPress

Op de A73 bij Linne is maandagmiddag om 14.15 uur een vrachtwagen omgevallen. De politie onderzoekt of de harde wind daarvan de oorzaak is. Niemand raakte gewond.

Alle bruggen in de provincie Flevoland worden maandag niet meer bediend vanwege de harde wind, maakt de provincie Flevoland bekend. Op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad geldt ook wegens de wind een inhaalverbod en een snelheidsbeperking. Verkeer mag maandag maximaal 70 kilometer per uur rijden over de Markerwaarddijk, zoals de N307 heet.

Ongeluk op de A8 door de wind. Ⓒ DNP.nu

Ook het treinverkeer heeft op sommige plekken overlast door de harde wind. Zo rijden tussen Amsterdam en Alkmaar geen treinen omdat bij de Hemtunnel rommel op het spoor was gewaaid. Verderop op het traject is de bovenleiding beschadigd geraakt, waarschijnlijk ook door de wind, denkt de NS. Die vermoedt dat de problemen op het traject in de loop van de maandagavond weer zijn opgelost.

Schiphol meldt dat vanwege de harde wind minder vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Daardoor zijn veel vluchten vertraagd en geannuleerd. Ook zijn niet alle banen open door de storm.