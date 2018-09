’Kamerleden zelfde behandeling als ING’ers’

Ze eisen ontslag van alle ING’ers die betrokken zouden zijn geweest bij het witwassen. Dit is natuurlijk een nobel streven, maar de vraag aan deze parlementariërs is waarom ze, als er iets misgaat in een privaat bedrijf, dit voorstel durven doen. Terwijl ik deze zelfde mensen nooit hoor dat de verantwoordelijke ambtenaren ontslagen dienen te worden als we het hebben over schandalen bij de overheid. Denk hierbij aan de Fyra, politie, defensie, Belastingdienst etc.

Ik hoor ook niemand zeggen dat de betreffende verantwoordelijken, strafrechtelijk moeten worden aangepakt. Het parlement is bij mijn weten de eerste om deze ambtenaren te controleren, te beoordelen en hierin actie te ondernemen. Waarom gebeurt het daar niet en eisen ze het wel van anderen? Bang voor de eigen achterban?

P. van Gorp