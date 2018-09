’Dit is toch niet normaal, wéér die Huizingalaan’

Vier weken geleden werden in vier dagen tijd de eerste drie panden op de drukke doorlopende route in Nieuw-West beschoten of aangevallen met handgranaten. Op 12 augustus werd in de nacht een interieurwinkel enkele malen beschoten. Twee etmalen later was een schoonmaakbedrijf een paar deuren verderop het doelwit. Naast 27 kogels werd daar, wederom in de nachtelijke uren, ook een handgranaat neergelegd voor de deur. De Explosieven Opruimingsdienst ruimde dit explosief op.

Nota bene een nacht later ging er een handgranaat af voor de deur van het restaurant Marovaan, dat toebehoort aan de dochter van oud-stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud. De deur en een raam van het restaurant waren zwaar beschadigd en een nabijgelegen bushokje werd ook uit elkaar geblazen.

De politie besloot op last van de burgemeester tot diverse maatregelen. Er werden camera’s opgehangen en extra surveillances door de straat waren de zichtbare onderdelen van de extra bescherming. Er werden ook maatregelen genomen, die niet met het publiek werden gedeeld. Na die drie incidenten keerde de rust terug.

Maar bij het zien van de kogelgaten bij Porto Marina, een kleine vier weken later, is een bovenbuur gelijk weer in alle staten. ,,Dit is toch niet normaal. Heb ik vorige maand drie keer rechtop in mijn bed gezeten ‘s nachts. Nu is het even verderop raak. Houdt dit dan niet op?”

Een oma met haar twee kleindochters is woedend. ,,Kijk, ik woon hier niet, ik sta er iets verder vanaf. Maar mensen zijn hier echt elk zedelijkheidsbegrip verloren. Hoe bedenk je het dat je in een kinderrijke buurt, met allemaal families, gaat lopen schieten. Hebben deze mensen geen geweten?”

De man op de scooter: ,,Dat het ’s nachts is gedaan, zegt mij ook helemaal niks. Dit is Amsterdam, ook ’s nachts lopen hier mensen op straat. Je zal er toch net langslopen en er komt zo’n schietende gek langs.”

Op de vraag of hij zich nog veilig voelt in de wijk, twijfelt hij lang om te antwoorden. ,,Dit knaagt. Heel erg. En dat irriteert me mateloos.”

De politie heeft overigens geen duidelijke overeenkomst gevonden tussen de eerste drie schietpartijen. Er wordt ook nog geen verband met het vierde en laatste incident getrokken. De forensisch rechercheurs zijn nog volop bezig met het sporenonderzoek.

