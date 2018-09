’Nederland werkt met Armenië aan terugkeer’

Harbers wilde vrijdag weinig vragen beantwoorden over de zaak. Zo wilde hij bijvoorbeeld niet zeggen of een gebrek aan geschikt onderwijs in Armenië iets zou veranderen aan de zaak.

„De zaak is acht keer beoordeeld en in alle gevallen was de uitkomst dat er geen recht is op verblijf, omdat Armenië een veilig land is. De Nederlandse overheid doet alles samen met de Armeense autoriteiten om voorzieningen en hulp beschikbaar te stellen na terugkeer”, was de boodschap die Harbers meerdere keren herhaalde.

Donderdag berichtte dagblad AD dat de moeder nog geen school heeft gevonden voor de kinderen. De kinderen spreken geen Armeens en op de meeste scholen zijn Engelse lessen geen optie.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zei donderdag in Pauw dat de toekomst van Howick en Lili wat haar betreft in Nederland ligt. „Ik ken het dossier heel goed en weet dat de moeder op dit moment niet in staat is voor de kinderen te zorgen, dat er geen huisvesting is en dat ze daar nu niet naar school kunnen.”

„De Kinderombudsvrouw wees gisteren op de kinderrechten”, zei Harbers. „Ik wijs op de uitspraak van de Raad van State, waarin alle aspecten zijn meegewogen, inclusief alles wat over kinderrechten is gezegd.”