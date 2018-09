’Lili en Howick zijn hier hard nodig’

Dat de staatssecretaris van Justitie geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid deze kinderen alsnog op humanitaire gronden een verblijfsvergunning te verlenen, is voor mij onbegrijpelijk.

Er verblijven zeer veel vreemdelingen op humanitaire gronden in Nederland. Lili en Howick zijn intelligent, supergeïntegreerd, leergierig en beheersen de Nederlandse taal beter dan menig autochtone Nederlander. Deze kinderen hebben wij hard nodig.

Wat is het verschil tussen een minderjarige uit bijvoorbeeld Afrika en Lili en Howick? Waarom zitten er locaties vol met minderjarigen terwijl hun ouders elders (in Europa) verblijven? En dan nog te bedenken dat we criminelen er niet uitgezet krijgen.

Het verlenen van een verblijfsvergunning aan deze broer en zus schept geen precedentwerking. Want velen zijn hen al voorgegaan. Begrijpt u het nog? De kinderen hadden hun paspoorten moeten vernietigen en geen publiciteit moeten zoeken!

Palas Wilmas, Den Helder