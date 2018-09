Expeditie Robinson: De pornosnor van Jan en de nagels van Aisha

HOERA! We zijn begonnen. Drie kampen. Weinig eten. Worden er nu al bondgenootschappen gesmeed? Veel gekke types en rare namen. Ik moet er nog even inkomen maar de kandidaten zijn al volle bak van start gegaan.

De eerste drie zinnen van dit, nu al legendarische seizoen worden uitgesproken in vrij plat Brabants. Ons' Con en ons' Steven klinken samen als mijn oude Bredase buurstel van rond de 60. Ik voel me meteen helemaal thuis. Rapper Famke-Louise is vooral heel erg onder de indruk van de blauwe See. Stijn (ja, die puppie uit GTST) schuifelt in het eerste shot al voorbij als ware killing machine. Wauw. Wat een groep diverse mensen.

Als eerst worden de OBN'ers losgelaten op hun eiland. Even vermoed ik toch in een sociaal experiment terecht te zijn gekomen waarin mensen echt nul eten en drinken gaan krijgen en waarin gekeken wordt hoe lang het duurt voor ze elkáár gaan verorberen. Dat maak ik vooral op uit het aantal keer dat Dennis en Nicolette de deelnemers sterkte wensen en vooral toespreken om VOL te houden. Deelneemster Laurie kan het allemaal niet zoveel interesseren en praat gewoon graag en veel over zichzelf in de derde persoon. Oké leuk Laurie, genoeg over Laurie we moeten door.

De stem van Johnny Kraaijkamp slingert me ineens heel even terug naar de 90's. Alwaar ik als klein meisje mijn zaterdagavonden doorbracht met fris gewassen haar in pyjama op de bank met op mijn schoot een schaaltje ribbelchips. Gierend om Het zonnetje in huis. Maar ik ben al heel snel weer terug in het hier en nu als er een kapitein moet worden gekozen. KAPITEIN. Haha. Ik moet er heel hard om lachen.

Ik ben echt geen fan van Engelse woorden mixen met de Nederlandse taal maar in dit geval had ik 'Team Captain' toch wat meer op zijn plaats gevonden. Maar nee, kamp Zuid (en daarna ook kamp Noord) gaat volledig voor kapitein. Na wat gesteggel zijn ze bekend hoor, de drie aanvoerders, captains (dit klinkt toch allemaal veel spannender??) Maar nee, KAPITEINS.

Tony ontpopt zich als een ware moeder Theresa. Iedereen moet in de hut slapen. Ook als het niet past? Ook als het niet past. Tony is voor mij nu al de verrassing van dit seizoen. Kapitein Tony. Kapitein Iglo is er niets bij. En zo blijkt al snel: niet Johnny maar Tony is het zonnetje in huis.

De drie kapiteins maken zich op voor, wat later blijkt, de eerste echte proef. Vraag me niet om de proef hier uit te leggen want ik was de draad bij de derde zin al kwijt. Ik weet dat er gegraven werd, fanatiek ook. En ook dat Donny er uiteindelijk met de winst vandoor ging. Voor nu had ik het ze allemaal wel gegund maar Tony misschien net een beetje meer.

Ondertussen heeft voor Aisha (I am, niet ik maar zij. Snappen jullie het nog?) ruim de tijd om voor de allereerste keer rijst te koken. Ik zeg de allereerste keer en ik bedoel daarmee de allereerste keer op het eiland maar in werkelijkheid lijkt het alsof Aisha nog nooit in haar hele leven in een pannetje rijst heeft staan roeren.

''Zou dit genoeg zijn?'', vraagt ze nog terwijl in haar hele wok voor 46 man aan rijst klaarligt, om over de kilo's rijst onder haar nagels nog maar te zwijgen. Even over die nagels. Ik dacht even: MEID, die nagels. Heb je het programma überhaupt ooit wel eens bekeken voor je mee ging doen? Maar nu denk ik dat hier juist super goed en zorgvuldig over is nagedacht. I am Aisha wordt DE visfileerder van die seizoen, Wegstemmen is geen optie. Zonder Aisha geen vissen zonder graat! Winning.

De eerste dag zit erop. Gwenda kruipt heerlijk tegen de pornosnor van boer Jan aan en ze leefden nog lang en gelukkig. Oh nee, Tot volgende week!

Elke week bespreekt Suus op donderdagavond de nieuweste aflevering van Expeditie Robinson op VROUW.nl.