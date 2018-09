Britse ex-minister Johnson gaat scheiden

The Sun berichtte dat Johnson na weer een relatie met een andere vrouw door Marina de deur is gewezen. Volgens dochter Lara (25) heeft haar moeder gezegd dat ze hem nooit meer terugneemt. Boris zou „een egoïstische klootzak” zijn.

De advocate Wheeler nam haar man eerder wel terug, toen die verhoudingen had met andere vrouwen, in 2004 met een schrijfster en in 2009 en 2010 met iemand uit de kunsthandel. Boris en Marina zijn allebei 54 jaar oud en hebben vier kinderen in de leeftijd van 19 tot 25 jaar

Johnson is een populist die lid is van de Conservatieve Partij. Hij was eerder burgemeester van Londen, een vooraanstaand figuur in de campagne om het lidmaatschap van de EU op te zeggen en van juli 2016 tot juli 2018 minister van Buitenlandse Zaken. Volgens Engelse media zijn de twee uit elkaar gegaan kort na Johnsons aftreden als minister. Johnson heeft ambities de nieuwe leider van de Conservatieven te worden en aast op het premierschap.