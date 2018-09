Oordeel over laatste strohalm Howick en Lili

De rechtbank verwachtte aanvankelijk rond 21.00 uur schriftelijk uitspraak te doen, maar dat werd uiteindelijk uitgesteld tot rond 22.45 uur. Ook nu laat het oordeel echter nog op zich wachten. Waarom dat zo is, is niet duidelijk.

Advocaat Flip Schüller had als laatste strohalm actie ondernomen, omdat het volgens hem niet goed gaat met de moeder. „De kinderen zouden in Armenië tijdelijk van de moeder gescheiden zijn, maar nu blijkt dat het niet goed gaat met haar. Ze is op verzoek van voogdijinstelling Nidos onderzocht. De arts concludeert dat de moeder moet worden opgenomen en in die tijd niet voor de kinderen kan zorgen. De moeder is nu in afwachting van een plaats in de kliniek.”

Dit is een belangrijk nieuw feit volgens Schüller „aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en de kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis. Maar dat gaat nu veel langer duren.”

Andere ontwikkelingen

Volgens de advocaat komt dit bovenop andere ontwikkelingen waaruit steeds duidelijker blijkt wat de schade is voor de kinderen bij uitzetting en dat er nog veel te weinig is geregeld om die schade te beperken.

De twee kinderen moeten uiterlijk zaterdag uit Nederland vertrekken, nadat de Raad van State vorige maand had geoordeeld dat ze niet in Nederland kunnen blijven.