Meer aangiftes tegen waterpolocoach Koen P.

Het onderzoek van de politie naar de nieuwe aangiftes loopt nog volop. Later zal blijken welke strafbare feiten worden toegevoegd aan de zaak, zo bleek vrijdag tijdens een eerste niet-inhoudelijk zitting. P. was jarenlang trainer van de vrouwenploeg van ZVL-1886 uit Leiden. Hij is ook coach bij het Regionaal Trainingscentrum Waterpolo.

De 32-jarige P. heeft toegegeven dat hij een seksuele relatie had met de zestienjarige pupil, maar volgens hem zat daar geen dwang of druk bij. Tegen de rechter zei hij vrijdag ,,dat hij iets gedaan heeft wat niet mag en dat hij wijzer had moeten zijn''. Het OM kwalificeert deze feiten als verkrachting en ontucht en benadrukte het overwicht dat hij had door het grote leeftijdsverschil en als trainer.

De beschuldigingen van ontucht van het jongste meisje, ook een waterpoloster maar niet uit zijn team, spreekt P. helemaal tegen. De nieuwe aangiften gaan ook over verkrachting, aanranding en ontucht, maar meer wilde het OM er niet over kwijt. Anders dan over de eerste twee aangiften, heeft P. nog niets willen verklaren over de nieuwe aangiften.

De verdachte blijft vastzitten. De rechtbank wees een verzoek van zijn advocaat af om hem vrij te laten in afwachting van zijn rechtszaak.