Koppel schrikt zich dood in nieuwe woning: muur blijkt gevuld met sigarettenpakjes én Viagra

Dat vertelt de 51-jarige Kristen Smith tegenover Jam Press. Op de pakjes viel te lezen dat deze ongeveer vijftien jaar oud waren. Aangezien de woning in 1950 was gebouwd, trok het stel de conclusie dat de desbetreffende muur later bijgebouwd is. „Afschuwelijk dat dit muurtje als een afvalbak werd gebruikt”, gruwelt Smith.

Vol verbazing vulde het tweetal een grote vuilniszak met de buit. Naderhand konden ze alleen maar lachen om de smakeloze schatkamer. „Vooral toen we de erectie-pillen vonden”, giert Smith.