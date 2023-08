Jongen (13) overleeft val in Grand Canyon nadat hij ’uit de weg’ wil gaan voor kiekje toeristen

Het is een wonder dat Wyatt Kauffman (13) nog leeft. Twee uur lang hadden reddingswerkers nodig om hem uit de kloof te bevrijden. Hij werd naar het ziekenhuis gevlogen met ernstige verwondingen, maar zal in principe geen blijvende schade overhouden aan zijn val.

Vanuit het ziekenhuis vertelt Wyat aan het lokale televisiestation KPNX wat hem overkomen is. „Ik stond op een richel, maar moest me even verplaatsen omdat enkele mensen een foto wilden maken. Ik hurkte en met één hand hield ik me vast aan een rots. Tot ik plots grip verloor en voelde hoe ik achteruit viel.”

Negen gebroken ribben

Daarna herinnert Wyatt zich niets meer. Hij verloor het bewustzijn en belandde uiteindelijk 30 meter dieper. „Het volgende wat ik me herinner is dat ik wakker werd in een ambulance en toen met een helikopter naar hier ben gebracht”, vertelt de 13-jarige jongen.

De schade: negen gebroken ribben, een gescheurde milt, een breuk in zijn hand en een ingeklapte long. Zware verwondingen, maar zijn ouders zijn al lang blij dat ze straks hun kind met de auto naar huis kunnen brengen en niet „in een kist.” „We zijn enorm dankbaar voor het werk van de hulpverleners”, voegde zijn vader Brian er nog aan toe bij KPNX.