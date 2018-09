Eis 18 maanden voor ontvoering baby Hannah

Op 26 februari sloegen Rowan S. en Kim de L. toe op de parkeerplaats van de Lidl in Eersel. Baby Hannah (toen 6 maanden) werd in een autostoeltje uit de handen van haar pleegmoeder gerukt. Hannah stond onder toezicht en was uit huis geplaatst omdat er vermoedens waren van kindermishandeling. Beide ouders worden daarvan verdacht. Hannah verbleef sinds december 2017 in een pleeggezin.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben beide ouders een aandeel gehad in de ontvoering. Ze boekten samen op 22 februari het vakantiehuisje in Duitsland onder een valse naam. Rowan startte de feitelijke ontvoering door het autostoeltje uit de handen van de pleegmoeder te rukken, Kim de L. voegde zich daarna bij hem. “Ze hebben alleen aan zichzelf gedacht”, zei de officier van justitie.

Rowan en Kim, die inmiddels uit elkaar zijn, wijzen naar elkaar als brein achter de ontvoering. Volgens Rowan had Kim het plan om Hannah te ontvoeren en mee te nemen naar een vakantiehuisje in Duitsland volledig uitgestippeld. Kim, op haar beurt, verklaarde dat ze volledig is meegesleept door een fantasieverhaal van haar toenmalige vriend. Hij zou gezegd hebben dat ze in hun recht stonden. Dat Interpol toestemming had gegeven om Hannah op te halen, maar zelf geen tijd hadden. Dat in het buitenland de papieren op orde gemaakt zouden worden en ze hun dochter dan legaal bij zich zouden hebben. “Op zijn minst een van jullie zit hier gruwelijk te liegen”, constateerde de rechter op zitting.

Hannah werd dezelfde dag nog teruggevonden op het vakantiepark in Duitsland, nadat groot alarm was geslagen via Ambert Alert. Het meisje, inmiddels 1 jaar, verblijft op een geheim adres in een pleeggezin. Moeder Kim hoopt in de toekomst via de kinderrechter het gezag terug te krijgen.