’Afgelasting voetbal niet uitgesloten’

AMSTERDAM - De politie legt volgend weekend in heel het land het werk neer, behalve als de nood echt aan de man is. Vanaf 14 september 18.00 uur tot 16 september 23.59 uur zijn burgers daardoor in veel gevallen op zichzelf aangewezen. De staking is een gevolg van het slepende cao-conflict dat de bonden met de korpsleiding en de minister van Justitie en Veiligheid hebben. De Telegraaf vroeg aan voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse politiebond (NPB) wat de actie voor gevolgen heeft voor de burger.