Stel wordt verliefd na ruzie om vliegtuigstoel

Het meningsverschil om de vliegtuigstoel bracht het stel samen. Na aankomst krijgt de Londense student, die op dat moment in Tel Aviv studeert, de Israëlische vrouw maar niet uit zijn hoofd. Hij besluit haar op te zoeken op Facebook en ze plannen samen een sushi-date in. Inmiddels zijn de 24-jarige Adaya Cohen en 27-jarige Michael Hoffman al drie jaar verliefd.

Het stel is samen in de Engelse hoofdstad neergestreken. „En als we vliegen, proberen nog steeds dezelfde stoelen in rij twaalf te reserveren”, laten de ’lovebirds’ aan The Sun weten.