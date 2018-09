’Deze leiders verdienen wij’

Veel van ons (ook ik) wonen in witte wijken, gaan naar witte winkels, witte verenigingen en witte scholen. We roepen dat we zo open minded en modern zijn en werpen discriminatie en ander small minded gedrag verre van ons. Niet zo moeilijk. Iets waarmee je niet mee wordt geconfronteerd, hoef je niet af te wijzen.

We kijken naar het nieuws en zien mensen verdrinken in de Middenlandse Zee en vinden dat ’vreselijk’. Veel van ons denken echter: Wat niet aan land komt, pleegt ook geen aanslagen, en, een nog veel grotere opluchting, blijft uit mijn buurt.

We beginnen elke zin die we over politiek en maatschappij uiten: Ik heb natuurlijk niet op Wilders gestemd, maar hij heeft wel gelijk. We roepen dat het vreselijk is dat Femke Halsema het een zegt en het ander doet in de discussie over witte en zwarte scholen.

We vinden dat politici vooral niet moeten zeggen wat ze vinden. Minister Blok wordt neergesabeld om een opmerking waarin hij zegt wat velen van ons denken (ik ook). En we doen alsof dat allemaal vreselijk is.

Het vriendinnetje van Pechthold probeert stemming tegen hem te maken door het hebben van een buitenechtelijke relatie. Iets dat een derde van de Nederlanders doet en zij ook, maar ze vindt wel een podium.

We zijn voortdurend bezig allerlei mensen ’de maat te nemen’ en passen standaarden toe waar we veelal zelf lang niet aan voldoen. Over het minste geringste ontstaat er ophef op internet waar we elkaar, waar we maar kunnen, de grond intrappen en onszelf verheerlijken.

En wij denken dan dat ’onze bestuurders’ hypocriet zijn? Ze zijn niets anders dan de leiders die we verdienen.

Jacobus, Den Haag