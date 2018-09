’Zonnepanelen verhogen onterecht WOZ-waarde’

En formeel dient er ook nog BTW te worden betaald over de opgewekte stroom via een forfait. De rechtsbasis voor de zonnepanelen is al wankel want de panelen liggen vaak los op het dak en vallen dan onder roerende zaken die niet meetellen voor de WOZ.

Ook lijkt de gemeenten voorbij te gaan aan afschrijving, veroudering en werkelijke kosten van installatie. Dit is tevens de basis voor kostbare discussies want de opbrengst van de belasting is eigenlijk marginaal.

Als klap op de vuurpijl komt dat het belasten van zonnepanelen een opmaat is voor het belasten van de overige groene maatregelen die de overheid de burger opdringt. Het vergroenen middels een warmtepomp en dergelijke kost vaak 20.000 euro of meer. Als dat meetelt voor de WOZ-waarde, dan stijgt die al snel met 10% tot 20%.

En, de WOZ-waarde bepaalt de gemeentelijke belastingen/heffingen, de waterschapsbelasting, het huurwaardeforfait en de erfbelasting.

Het belang van de burger is groot, het is daarom belangrijk dat de overheid vooraf duidelijkheid schept en niet achteraf de burger opzadelt met hoge lasten.

R.M. Duijne, Almere