’Verplicht cameratoezicht slachthuizen’

Dieren moeten zo goed mogelijk beschermd worden in de laatste zo kwetsbare momenten van hun leven. De wet stelt ook dat het lijden van dieren voorafgaand en gedurende de slacht tot het minimum moet worden beperkt!

Het is volledig onacceptabel dat productiedieren aan het einde van hun treurige bestaan ook nog eens gemarteld, mishandeld en gedood worden in slecht functionerende slachthuizen. Vele wantoestanden werden via undercoverbeelden naar buiten gebracht uit de zogenaamde horrorslachthuizen.

Er moet meer transparantie komen, meer cameratoezicht in slachthuizen, de proef is nu nog vrijwillig. Als bedrijven niet mee willen werken en de beelden niet vrijwillig willen delen met inspectiediensten, moet cameratoezicht een verplichting worden, lijkt mij.

C. Minneboo, Oost-Souburg