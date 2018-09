Nieuwe eigenaar voor Spek en Lapje

De afgelopen dagen waren de schattige varkentjes meerdere keren in het nieuws nadat de opvang een bericht op Facebook had geplaatst, die massaal werd gedeeld. ,,Maar liefst 140 mensen meldden zich voor Spek en Lapje. Van die 140 hebben we een kleine groep gekozen om langs te komen en de varkentjes te ontmoeten. Daar is een match uit voortgekomen.’’

,,De nieuwe eigenaren zijn nu druk bezig om de registratie te regelen, zodra dat achter de rug is mogen de dieren mee naar hun nieuwe huis’’, zo laat de medewerker weten.

