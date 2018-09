Dikke rekening na bevalling op toilet in vliegtuig

Vlak voor de landing in Hong Kong moest Mary Rose nodig naar het toilet en beviel daar van haar zoontje. Moeder en kind maken het goed, maar mogen het ziekenhuis pas verlaten als de rekening is voldaan. De moeder is verzekerd, maar haar Zwitserse zorgverzekering dekt de bevalling niet. „Ze was 31 weken zwanger, dan mag je gewoon vliegen”, zegt Erik.

Met man en macht wordt nu naar een oplossing gezocht. Hierbij zijn zowel de ambassade als de vliegtuigmaatschappij Cathway Pacific betrokken. Erik: „De Filipijnse ambassade probeert nu een deel van de rekening af te krijgen.”