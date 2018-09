Man blijft in cel voor voorbereiding terreur

De man werd op 23 mei opgepakt. In zijn woning zijn een pistool en 1800 patronen gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gebruikte de verdachte op internet zoektermen als ’huurmoordenaar’ en ’bom schematische tekening’. Op zijn slaapkamer lag een handgeschreven recept om kaliumnitraat te maken. „In combinatie met glycerine kun je daar een explosief van maken”, zei de officier van justitie.

De man zelf ontkent. „Ik had nooit de doelstelling om ergens een aanslag te plegen”, zei hij vrijdag.

Inlichtingendienst had signalen gekregen

Het onderzoek van politie en justitie werd opgestart na een zogeheten ambtsbericht van de AIVD van 3 april dit jaar, zei de officier van justitie. De inlichtingendienst had signalen gekregen dat T. een aanslag tegen moslims of islamitische instellingen wilde plegen en mogelijk explosieven had. T. is de oprichter van de rechts-extremistische Anti Terreur Brigade Special Forces. Via Facebook worden leden geworven „om professioneel weerwoord te geven aan de terreur van de islam.”

Volgens de raadsman van de verdachte blijkt uit niets dat T. een terroristisch doel had. „Er is geen aanzet gemaakt om tot uitvoering van een plan te komen.” Het ging volgens hem meer om fantasie en grootspraak. Die pagina op Facebook was alleen bedoeld om een ’buurtwacht’ op te zetten, hetgeen mislukte.

De zaak wordt 23 november inhoudelijk behandeld.