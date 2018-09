John en Henny uit Leersum vrijgelaten uit Turkse cel

De twee werden opgepakt op de luchthaven van Istanbul. Waarom ze zijn gearresteerd en later weer vrijgelaten kon het ministerie niet zeggen. Het bedrijf van de twee meldde eerder op Facebook dat de aanhouding het gevolg was van „miscommunicatie.”

’Puur toeval’

Opmerkelijk is dat de vrijlating samenvalt met een nieuwe stap tussen Turkije en Nederland om de banden aan te halen. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei dat het „puur toeval” is dat het tweetal op vrije voeten is gekomen op de dag dat Nederland en Turkije weer ambassadeurs hebben benoemd. „Dat staat helemaal los van elkaar”, aldus de minister.

Blok bezoekt in oktober zijn Turkse ambtsgenoot in Ankara. De uitwisseling van ambassadeurs is een nieuwe belangrijke stap om de relatie tussen ons land en de staat van president Erdogan weer normaal te krijgen.

Geknetter

Tussen beide landen knetterde het flink, onder meer nadat Nederland vlak voor de Kamerverkiezingen vorig jaar een campagnebijeenkomst van een Turkse minister had verboden. Erdogan noemde Nederlanders nazi’s en fascisten. Sinds begin dit jaar zijn de verhoudingen stapje voor stapje beter geworden