Zes jaar cel voor maker omstreden Erdogan-film

De autoriteiten arresteerden Avci vorig jaar nadat de trailer van zijn film was uitgekomen. Daarin is te zien hoe een legerofficier zijn vuurwapen richt op het hoofd van president Erdogan. Ook waren beelden te zien van doodgeschoten gezinsleden van de Turkse leider. Dat leidde tot veel ophef.

De filmmaker ontkende de beschuldigingen. „Als ik terroristische propaganda had willen maken, had ik Erdogan getoond terwijl hij plannen maakte om te vluchten”, hield Avci de rechtbank in Istanbul voor. Die oordeelde uiteindelijk dat de verdachte lid is van de organisatie van Fethullah Gülen, die volgens Ankara achter de couppoging zit.