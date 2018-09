Broer verdachte schutter Spa verzet zich tegen uitlevering

Yvo T. (36) uit Schinnen werd vlak na de fatale schietpartij in de nacht van 25 op 26 augustus aangehouden. Politieman Amaury Delrez (38), vader van drie kinderen, kwam om het leven.

Cyril T. en Mark van den B. (38) wisten te vluchten. De Belgische autoriteiten hebben om hun uitlevering gevraagd, maar die vochten de mannen gisteren aan bij de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam.

Cyril T. wist niet van wapen

Volgens Cyril T. wist hij niet dat zijn broer een wapen bij zich had. In de discotheek die de mannen die nacht bezochten, zou Yvo T. het wapen hebben getrokken bij een ruzie. Twee agenten kwamen af op een melding. De drie mannen waren net in een taxi gestapt om te vertrekken.

Volgens Cyril T. werden ze hardhandig ui de auto getrokken door de agenten. Hij beweert dat hij zich pas realiseerde dat iemand een wapen had toen hij een schot hoorde, en de agent die bovenop hem zat bloedend op de grond viel. Hij rende in paniek weg, zegt hij.

De volgende dag meldden hij en Mark van den B. zich bij de politie in Limburg. Volgens advocate Karlijn Bruns was hij een typisch voorbeeld van iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.

Verzet zich tegen uitlevering

Cyril T. zou als getuige willen meewerken aan het onderzoek, maar verzet zich tegen uitlevering aan België als moordverdachte. Bruns: „Het is duidelijk dat Yvo T. heeft geschoten.” Volgens Bruns dreigt bovendien een flagrante schending van zijn rechten, omdat de Belgen Cyril T. net als zijn broer willen opsluiten in gevangenis Lantin vlakbij Luik. Daar zijn de omstandigheden mensonterend, vindt Bruns.

Volgens officier van justitie Justine Asbroek staat nog helemaal niet vast dat Yvo T. heeft geschoten. Het onderzoek loopt nog, en Yvo T. zegt zich niets te kunnen herinneren.

De rechtshulpkamer doet mogelijk vanmiddag al uitspraak, nadat de zaak van medeverdachte Mark van den B. is behandeld.