Moeder Orlando: ’Er zal gerechtigheid komen’

De 17-jarige tiener werd op 26 februari dood aangetroffen in visplas De Blauwe Loper in de Haagse wijk Ypenburg. Ruim een week eerder had hij via een homo-datingapp een afspraak op een visboot van een Hagenaar, die aan dezelfde visplas woont. Deze man werd aangehouden maar wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

Bloeduitstortingen in gezicht

Precies een half jaar nadat familie en vrienden afscheid van Orlando namen, lucht zijn moeder haar hart. Ze geeft de Telegraaf toestemming haar emotionele woorden te delen: „Ik heb een week lang naast je lichaam gezeten. Ik weet dat je er niet meer bent, heb je zien liggen met de bloeduitstortingen op je gezicht, maar moet dat op een of andere manier toch blokkeren in m’n hoofd”, schrijft ze. „Acht dagen lang heb ik in je kamer gezeten voor het raam. Hopend dat je aan zou komen lopen en de nachtmerrie ten einde zou komen.”

Orlando’s moeder richt zich ook tot de Hagenaar met wie haar zoon een date had: „Hij verklaarde al die tijd dat hij je had afgezet en niet meer had gezien tot hij gearresteerd werd en in de cel zat.”

Verdachte Roy B.

De verdachte kwam na drie dagen vrij. Tijdens het verhoor biechtte de man op dat hij Orlando in het water heeft gezien, maar hem niet heeft geholpen.

Volgens de Rotterdamse is het onderzoek afgesloten, maar stopt het verhaal niet. „Er zal gerechtigheid komen.” De Facebookpost is afgesloten, maar gedeeld door de Facebookgroep ’Justice4Orlando’.

Roy B. is nog altijd verdachte in de zaak. Advocaat Sébas Diekstra, die de moeder van Orlando bijstaat, laat vrijdag aan de Telegraaf weten dat hij verwacht ’binnen twee weken met de officier van justitie aan tafel te gaan over zijn vervolgbeslissing’.