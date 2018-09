Gulle gever stopt geld in Duitse brievenbussen

Niet alle vinders houden het geld Ⓒ Hollandse Hoogte

MANNHEIM - Een onbekende weldoener heeft de afgelopen weken duizenden euro's in brievenbussen gestopt in de Duitse stad Mannheim. De politie tast nog in het duister over de identiteit van de gulle gever, maar denkt dat het mogelijk gaat om iemand met een verstandelijke beperking.