Ollongren verbaasd over uitspraken ambassadeur Hoekstra

De topdiplomaat stelt dat de inlichtingendiensten ’meer en sneller’ informatie hadden moeten delen over de verdachte Afghaan Jawed S.. Twee Amerikanen werden het slachtoffer van de barbaarse steekpartij.

Minister Ollongren begrijpt de kritiek niet: „Ik heb me daar wel over verbaasd.” De bewindsvrouw stelt dat er ’natuurlijk’ informatie is gedeeld. „Ik zou het jammer vinden als het beeld ontstaat dat we dat niet doen, want dat is weldegelijk gebeurd. De afspraak is dat je informatie deelt, dus ook met de Amerikanen.”

De minister laat weten dat er inmiddels contact is geweest over deze kwestie met de diplomatieke post in Den Haag. Ollongren: „Ik probeer het van onze kant recht te zetten. De samenwerking was op dat moment goed, daar moet geen twijfel over zijn.”

De bewindsvrouw zegt wel dat er eerst onderzocht moest worden of de daad een terroristisch motief had. De minister hoopt verder dat de twee Amerikaanse toeristen die het slachtoffer werden van Jawed S. nog een keer terug willen komen naar Nederland. „Het is verschrikkelijk wat ze hebben meegemaakt en we leven ontzettend mee.”