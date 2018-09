Organisaties willen snel met Van Ark aan tafel

De maatregel stond in het regeerakkoord. Het idee erachter was dat werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst zouden kunnen nemen. De maatregel zou bovendien een besparing van 500 miljoen euro opleveren. Maar het plan maakte veel kritiek los. Arbeidsgehandicapten voelden zich gediscrimineerd. Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt met een nieuw plan.

FNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CNV, VCP en Ieder(in) willen snel met Van Ark aan tafel. „Wij willen een regeling die uitgaat van volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking. Wij willen praten over echte oplossingen die mensen met een arbeidsbeperking aan volwaardig werk helpen. Met een paar eenvoudige aanpassingen kan de huidige loonkostensubsidieregeling voldoen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. We zien de uitnodiging van de staatssecretaris daarom graag snel tegemoet.”