Scholieren vrij wegens kakkerlakkeninvasie

In de school hebben zich enorme aantallen Duitse kakkerlakken genesteld. Daardoor kan vermoedelijk pas komende woensdag weer les worden gegeven. In de tussentijd moeten experts het gebouw weer kakkerlakvrij maken. Het is nog onduidelijk waarom de insecten uitgerekend zijn ingetrokken in de basisschool.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik