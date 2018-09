En het is... een oor

Ⓒ Hollandse Hoogte / Instagram

Amsterdam - Eva Jinek is moeder geworden. Om dat wereldkundig te maken plaatste ze een foto van het oortje van haar zoon op Instagram, met het onderschrift: ’Hij is er, het beste dat ons kon overkomen: Pax Valentijn Van der Voorn, 6-9-2018’. Geen herkenbare foto, wel een volledige naam. Wat zijn de dilemma’s voor bekende Nederlanders in het delen van hun privéleven?