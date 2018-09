Lange rij voor eerste Starbucks in Italië

Voor het einde van het jaar wil Starbucks nog drie vestigingen in Milaan openen. Voor Italiaanse puristen is dat vloeken in de kerk. Starbucks kreeg de afgelopen tijd veel kritiek, maar marktonderzoekers denken dat jonge Italianen wel openstaan voor andere smaken.

Schultz

Starbucks heeft 29.000 koffiezaken wereldwijd, maar het koffieland bij uitstek, Italië, ontbrak nog. Het veroveren van Italië is de levensdroom van de man die Starbucks groot heeft gemaakt, ex-bestuursvoorzitter Howard Schultz. Hij bezocht het land in 1983, toen zijn werkgever Starbucks nog een klein winkeltje voor koffiebonen in Seattle was. In Milaan zag Schultz hoe mensen op elke straathoek koffie konden kopen en dat klanten er bleven hangen om met elkaar te praten.

Schultz besloot Starbucks te verlaten en zelf zo’n bar op te richten. Die noemde hij Il Giornale, naar de lokale krant in Milaan. Het werd een succes en twee jaar later kon hij Starbucks overkopen voor een paar miljoen dollar. Inmiddels wordt het vermogen van Schultz geschat op enkele miljarden.