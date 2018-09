Dividendtaks: een lugubere thriller

Het kabinetsplan over het afschaffen van de dividendbelasting is een lugubere thriller geworden. Ik zal niet uitgebreid ingaan op de geschiedenis van dit voorstel. Dan wordt mijn verhaal te lang. Het plan stond in geen enkel verkiezingsprogram. Toch kwam het in het regeerakkoord. Zoiets komt meer voor, maar is zeldzaam. Het kwam uit de koker van de VVD. Beter gezegd uit die van Mark Rutte, in zijn functie van onderhandelaar van zijn partij bij de kabinetsformatie.