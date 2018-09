18 mensen bevrijd uit container bij Rotterdam

Eén man moest met klachten van hyperventilatie richting het ziekenhuis, de andere zeventien – allen met een Afrikaans uiterlijk, twee vrouwen en vijftien mannen werden met de bus naar het hoofdbureau van politie gebracht aan het Doelwater. Daar worden ze overgedragen aan de Vreemdelingendienst.

„Het was een hele klus om te bepalen waar ze zaten”, aldus Brian Mo-Ajok van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. „Zij zagen alleen de binnenkant van de container en wij wisten dat er vele duizenden containers hier bij verschillende bedrijven zijn opgestapeld.” Door de gps-gegevens van het mobieltje lukte het uiteindelijk om ongeveer een locatie te vinden, waarna een uitgebreide zoektocht werd opgetuigd. Tientallen ambulances en zelfs een traumahelikopter stond klaar voor het moment dat ze werden gevonden. Uiteindelijk werd met behulp van speciale apparatuur de goede container gevonden, op het terrein van Rotterdam Shortsea Terminals. Daar staan de containers zes hoog opgestapeld om verder over het land verdeeld te worden.

Voor de hulpdiensten is het een goed einde, maar voor de achttien mensen is dat nog maar de vraag. „Het is nu aan de politie om uit te zoeken wie het zijn en hoe en waar ze in de container zijn gekomen. En hoe lang ze er al inzaten”, besluit Mo-Ajok.