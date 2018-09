Verdachten schietpartij Spa mogen uitgeleverd

Dat zeiden beide mannen tijdens de behandeling van het verzoek van de Belgische autoriteiten om hen over te leveren door de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam. Beide vaders van jonge kinderen worden verdacht van moord op agent Amaury Delrez, en poging tot moord op een andere politieman. Cyril T. en Mark van den B. verzetten zich vergeefs tegen de overlevering. De rechter oordeelde dat ze naar België moeten.

Yvo T. werd door de Belgische politie enkele uren na de schietpartij aangehouden, en zit in de Lantin gevangenis bij Luik. Mark van den B. en Cyril T. gingen er vandoor. In blinde paniek volgens hun advocaten. Raadsman Dirk Daamen van Mark van den B. ,,Hij was geschrokken en overrompeld door de wild-west gebeurtenissen waarbij over en weer werd geschoten. Instinctief wilde hij naar huis, naar zijn vertrouwde omgeving.” Cyril T. en Mark van den B. meldden zich de volgende dag op een politiebureau in Limburg en zitten sindsdien vast.

Ze ontkennen beiden in alle toonaarden dat zij hebben geschoten. ,,Dat was Yvo”, zei broer Cyril. ,,Als ik het had kunnen voorkomen, dan had ik het gedaan.” Mark van den B. , die zich snotterend en snikkend door de zitting worstelde, zei dat hij nog nooit iemand pijn heeft gedaan. ,,Laat staan dat ik iemand gedood heb.”

Zowel Cyril T. als Mark van den B. zeggen dat ze niet wisten dat Yvo T. een vuurwapen bij zich had. Tijdens een ruzie in een café of discotheek haalde Yvo T. het tevoorschijn. De politie werd gebeld. Agenten trokken de mannen die net met een taxi wilden vertrekken, uit de auto. Volgens Cyril T. realiseerde hij zich pas dat iemand een wapen had toen hij een schot hoorde, en de agent die bovenop hem zat bloedend op de grond viel. Dat was de dodelijk getroffen agent Amaury Delrez, een 38-jarige vader van drie kinderen.

Mark van den B. zegt dat hij onder schot werd gehouden door een agent toen hij uit de taxi stapte. ,,Hoe zou ik het gedaan kunnen hebben?” Zijn advocaat Dirk Daamen zegt dat de Belgische justitie schotresten op de handen van Yvo T. heeft gevonden, en dat daaruit duidelijk blijkt dat hij de schutter was.

Zowel hij als advocate Karlijn Bruns van Cyril T. zeiden dat hun cliënten simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. De advocaten verzetten zich ook tegen de overlevering van beide mannen, omdat de omstandigheden in de Lantin gevangenis mensonterend zouden zijn.

Volgens officier van justitie Justine Asbroek staat nog helemaal niet vast dat Yvo T. heeft geschoten. Het onderzoek loopt nog. Het wapen is zoek, en de Belgische onderzoeksrechter heeft nog veel vragen, zoals over gewiste berichten op de telefoons van Cyril T. en Mark van den B. Yvo T. zegt zich niets te kunnen herinneren.