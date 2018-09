VN: hongersnood dreigt in Midden-Amerika

Kleine boeren hebben niet genoeg geoogst om te eten en te verkopen, en er is niet genoeg voorraad meer om de tijd tot de volgende oogst door te komen. Ⓒ AFP

BOGOTA - Ongeveer twee miljoen mensen in Midden-Amerika kunnen de komende tijd te maken krijgen met ernstige honger. Door droogte zijn oogsten mislukt in landen als Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. Kleine boeren hebben daardoor niet genoeg geoogst om te eten en te verkopen, en er is niet genoeg voorraad meer om de tijd tot de volgende oogst door te komen.