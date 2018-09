Verdachten bedreiging burgemeester vrijgelaten

Een derde verdachte, een 48-jarige man uit Heerlen, was vorige week al in vrijheid gesteld. Maar ook hij blijft verdachte.

Bekijk ook: Mannen opgepakt om bedreigen burgemeester

Burgemeester Wil Houben was op 26 februari met de auto onderweg naar het gemeentehuis toen een man met een bivakmuts de weg op liep en een wapen op hem richtte. De burgemeester ontsnapte door hard weg te rijden. De bedreiging lijkt niet op zichzelf te staan, maar deel uit te maken van een reeks gezagsondermijnende incidenten, aldus de politie. Zo werd in 2017 de auto van een wethouder in brand gestoken.

De bedreiging van Houben lijkt volgens de politie een waarschuwing tegen de gemeente en andere diensten die betrokken zijn bij de bestrijding van criminaliteit in Voerendaal. Sinds 2016 zijn hennepkwekerijen en een drugslaboratorium ontmanteld en zijn daaraan gelinkte belastingschulden geïnd.