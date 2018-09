Vermoorde Rus overleefde eerdere aanslag

Volgens de krant The Guardian deed Gloesjkov zijn verhaal aan een ambulancemedewerker. Twee agenten waren erbij, maar zij geloofden het niet. Uiteindelijk zou het onderzoek op niets zijn uitgelopen, mede doordat Gloesjkov niet wilde meewerken.

Gloesjkov was in het verleden topman van de nationale luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Hij was bovendien een vriend van zakenman Boris Berezovski. Rond 2000 kregen ze ruzie met Vladimir Poetin. Berezovski vluchtte naar Londen, Gloesjkov belandde in de gevangenis en kreeg na vrijlating asiel in Groot-Brittannië. Als ballingen bleven ze kritiek uiten op Poetin. Berezovski werd in maart 2013 dood gevonden op zijn landgoed in de buurt van Londen. De doodsoorzaak is nog altijd niet opgehelderd. Een andere vriend, oud-spion Alexander Litvinenko, overleed in 2006 na vergiftiging.

Gloesjkov zelf werd op 12 maart dood gevonden in zijn huis door zijn dochter. Zij ging naar hem zoeken omdat hij niet kwam opdagen in een rechtbank in Londen. Hij moest daar die dag verschijnen omdat Aeroflot hem beschuldigde van fraude. Uit onderzoek bleek dat Gloesjkov waarschijnlijk is gewurgd.

Bekijk ook: Russische balling Nikolai Gloesjkov dood aangetroffen in Londen

Bekijk ook: Dood Russische balling Gloesjkov behandeld als moord