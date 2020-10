Statiegeld op blikje lijkt er in 2022 te komen

Als dat niet lukt moet er 0,15 cent statiegeld extra worden afgerekend bij de aankoop van een blikje. Consumenten kunnen het bedrag terugkrijgen door het blikje weer in te leveren bij een afnamepunt.

Utopie

Dat fabrikanten in twee jaar tijd de consument zover krijgen om blikjes keurig in de afvalbak te krijgen lijkt een utopie. D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaf de bedrijven eerder een vergelijkbare ’kans’ met kleine plastic flesjes. Dat is niet gelukt en daarom voert de bewindsvrouw die gaat over milieubeleid volgend jaar juli statiegeld in op flesjes.

Het invoeren van statiegeld op blikjes is een kostbare operatie. Om naast plastic flesjes ook blikjes in te zamelen zullen supermarkten bijvoorbeeld nieuwe statiegeldmachines moeten aanschaffen. Uit onderzoek van CE Delft blijkt verder dat er rekening moet worden gehouden met extra personeelskosten.

„Alle kosten zullen uiteindelijk worden doorberekend aan de consument. Dit zal zich uiten in een hogere productprijs”, schrijven de onderzoekers in het rapport. „Tenzij verkooppunten en producenten bereid zijn een lagere winstmarge te accepteren.”

Tegelijkertijd kan minder zwerfafval zorgen voor minder opruimkosten bij gemeenten. Het is echter nog maar de vraag of gemeenten, die nu al kampen met geldproblemen, de keuze zullen maken om de afvalstoffenheffing te verlagen.

Duur

Staatssecretaris Van Veldhoven denkt dat consumenten niet bang hoeven te zijn voor veel duurdere blikjes bier en frisdrank: „Ze zullen het vast niet zo duur maken dat mensen het blikje niet meer willen kopen . ”

De huidige economische malaise is voor haar in ieder geval geen reden om te wachten met haar plannen. Deze discussie loopt al 15 jaar”, zegt de D66-bewindsvrouw.