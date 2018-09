’Presidentskandidaat neersteken moest van God’

De aanvaller is een veertigjarige man. Volgens een familielid praatte hij de laatste tijd veel in zichzelf, deelde hij verontrustende ideeën met zijn familie en riep hij naar de televisie.

Bolsonaro werd neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais. Op televisiebeelden was te zien dat hij op de schouders van aanhangers zat en ineens naar zijn buik greep met een van pijn vertrokken gezicht. Het gaat inmiddels iets beter met hem en zijn toestand is stabiel, maar volgens zijn zoon heeft hij nog moeite met praten. „Hij herstelt en kan waarschijnlijk niet meer de straat op tijdens de campagne. Maar wij kunnen dat wel”, liet de zoon weten.

Bolsonaro geldt als een omstreden politicus die provocerende uitspraken niet schuwt. Zo prees hij eerder de voormalige militaire dictatuur. Ook wil hij dat de politie meer criminelen doodschiet. In de peilingen gaat Bolsonaro aan de leiding, maar het is niet duidelijk of zijn voorsprong groot genoeg is om president te worden.

Bekijk ook: Presidentskandidaat Brazilië neergestoken

Bekijk ook: Hier wordt presidentskandidaat neergestoken