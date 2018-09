Adviseur Trump cel in om liegen tegen FBI

Papadopoulos had contact met een Britse hoogleraar. Die zei dat Rusland schadelijke informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton had. Volgens de aanklagers gebruikte Papadopoulos zijn contacten met de professor om zijn eigen positie binnen het campagneteam te verbeteren en te kijken of hij een ontmoeting tussen Trump en Russen kon regelen. „Ik heb een vreselijke fout gemaakt, maar ik ben een goed mens”, zei Papadopoulus vrijdag.

Papadopoulos is de tweede persoon uit de entourage van Trump die wordt veroordeeld. Eerder kreeg de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan dertig dagen celstraf. Campagneleider Paul Manafort werd schuldig bevonden aan bankfraude, maar moet zijn straf nog horen. Nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn en lobbyist Sam Patten hebben ook bekentenissen afgelegd.