Juwelen Dutroux-slachtoffer gestolen: ’Alles wat we nog van haar hadden’

Dat meldt Het Nieuwsblad. Afgelopen vrijdag sloegen de dieven toe en werd het appartement in Luik door dieven doorzocht. De woonkamer, keuken en slaapkamers werden daarbij overhoop gehaald. De familie van het meisje was op het moment van de roof op reis. „We hadden de caravan op donderdag voor het huis geparkeerd om in te laden. Vervolgens zijn we vertrokken. Wellicht hadden de inbrekers dat door”, vertelt de moeder van Julie aan Belgische media.

In een van de slaapkamers lagen nog een aantal sieraden van Julie die moeder Louisa Albert bewaarde. De medaillon en een kettinkje die ze voor Julie haar doop had gekregen, wilde de vrouw ooit aan haar zoon en kleindochter geven. „Het was alles wat we nog van haar hadden”, beaamt Julies vader Jean-Denis Lejeune. Hij roept getuigen op zichzelf te melden.

Verdwijning in 1995

Julie Lejeune en Mélissa Russo verdwenen op 8-jarige leeftijd op 24 juni 1995. Pas een jaar later werden hun lichamen aangetroffen in de tuin van Michelle Martin, de vrouw van Marc Dutroux.