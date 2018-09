Pillen raken op

Ook de beschikbaarheid van vervangende medicijnen zal afnemen en zelfs nijpend kunnen worden, waarschuwt Klein Nulent in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Nederlandse wetgeving en nieuwe aankomende Europese regels veroorzaken prijsdalingen die, aldus de KNMP-topman, in het belang zijn van de gebruiker maar onaantrekkelijk voor pilproducenten. „Door succesvol beleid van de overheid en zorgverzekeraars in de afgelopen jaren zijn de prijzen van geneesmiddelen voor de patiënt zeer betaalbaar geworden”, stelt Klein Nulent. „Fabrikanten zien in het buitenland een betere afzetmogelijkheid dan Nederland.”

